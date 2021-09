Dybala, Morata o Kean? Spunta la nuova idea offensiva di Allegri (Di giovedì 23 settembre 2021) Dybala e Morata titolare, Kean pronto a subentrare: potrebbe essere questo il piano offensivo della nuova Juventus di Allegri, ma attenzione ai possibili ribaltoni e sorprese Quale sarà l’attacco titolare della Juventus in vista del proseguimento della stagione? La sensazione, come confermato dalle prime partite, è che Allegri punterà con forte decisione sulla coppia formata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021)titolare,pronto a subentrare: potrebbe essere questo il piano offensivo dellaJuventus di, ma attenzione ai possibili ribaltoni e sorprese Quale sarà l’attacco titolare della Juventus in vista del proseguimento della stagione? La sensazione, come confermato dalle prime partite, è chepunterà con forte decisione sulla coppia formata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Morata Juventus, la mazzata finale: 'Problemi caratteriali, è fuori' Dybala non ha mai mostrato personalità, così come Morata e Kulusevski. L'unico che ha gli attributi è Chiesa. Il miglioramento c'è stato, ma non potrà vincere lo ...

Una vittoria che non cancella i dubbi... Lo schieramento si completa con la coppia d'attacco formata da Dybala e Kean, al debutto stagionale da titolare. Morata, uscito dal campo domenica sera in condizioni non ottimali, si accomoda almeno ...

Gazzetta - Dybala e Morata sono in palla Tutto Juve Blog: Una vittoria che non cancella i dubbi... Blog Calciomercato.com: Il calendario, con la quinta giornata di Serie A programmata in un turno infrasettimanale, offre subito alla Juventus, impegnata in casa dello Spezia, una ...

Juventus, attaccante a prezzo di saldo: a gennaio può arrivare Lacazette Fiducia ritrovata. La Juventus ha trovato il primo successo in campionato, la prestazione contro lo Spezia non è stata entusiasmante ma l’obiettivo primario era quello di muovere la classifica. La qui ...

