Pomeriggio 5, Barbara D’Urso bruscamente interrotta dagli autori e lei “E’ agghiacciante …” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Barbara D’Urso è tornata ormai da circa un paio di settimane con il programma Pomeriggio 5. Questo va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 e pare che questa edizione sarà ricca di novità rispetto alle precedenti. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, però, è accaduto qualcosa che ha lasciato la stessa Barbara senza parole. Ma di cosa si tratta? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Barbara D’Urso torna in tv con una nuova versione di Pomeriggio 5 Eravamo abituati ad un programma dove nella prima parte venivano trattati ed affrontati i casi di cronaca e poi per buona parte, la conduttrice insieme ai suoi ospiti e opinionisti, affrontava tematiche più leggere legate per lo più al mondo del gossip. Per questa ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 22 settembre 2021)è tornata ormai da circa un paio di settimane con il programma5. Questo va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 e pare che questa edizione sarà ricca di novità rispetto alle precedenti. Durante l’ultima puntata di5, però, è accaduto qualcosa che ha lasciato la stessasenza parole. Ma di cosa si tratta? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.torna in tv con una nuova versione di5 Eravamo abituati ad un programma dove nella prima parte venivano trattati ed affrontati i casi di cronaca e poi per buona parte, la conduttrice insieme ai suoi ospiti e opinionisti, affrontava tematiche più leggere legate per lo più al mondo del gossip. Per questa ...

Advertising

Nik23933128 : Lo sai cosa manca al GF vip .. Barbara D'Urso con il suo trash a pomeriggio cinque . Grazie a lei c'erano buste sho… - heelhuman35 : Pomeriggio Cinque che voglio condurre Giulia Salemi posto di Barbara Durso #prelemi - 2009Daria : Pomeriggio 5, gli autori interrompono il talk per una notizia in diretta. Barbara D'Urso senza parole: «È agghiacci… - infoitcultura : Pomeriggio 5, gli autori interrompono il talk per una notizia in diretta. Barbara D'Urso senza parole: «È agghiacci… - infoitcultura : Pomeriggio 5, lite in tv. L'ospite va fuori di sé, intervengono gli opinionisti: «Fermati!». Barbara D'Urso allibita -