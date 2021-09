Lazio | si ferma Zaccagni | “Trauma distrattivo al muscolo ileo-psoas”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Maurizio Sarri rischia di perdere Mattia. “Lo Staff Medico comunica che il calciatore durante l’incontro di calcio-Cagliari ha riportato una carico deldella coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività“. Lo scrive lasul suo sito ufficiale: domani è in programma la sfida esterna contro il Torino mentre domenica c’è il derby con la Roma. SportFace.

