Infortunio Zaccagni: il comunicato della Lazio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sembrava troppo bello, infermeria vuota e rosa al completo per Sarri. Ma i primi grattatacapi iniziano ad arrivare anche il nuovo allenatore biancoceleste. Mattia Zaccagni si è infortunato nel corso della partita con il Cagliari pareggiata allo stadio Olimpico. L’esterno, arrivato in estate dal Verona, ha giocato uno spezzone nel finale. Abbastanza per farsi male. Lo ha comunicato il club biancoceleste in una nota: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sembrava troppo bello, infermeria vuota e rosa al completo per Sarri. Ma i primi grattatacapi iniziano ad arrivare anche il nuovo allenatore biancoceleste. Mattiasi è infortunato nel corsopartita con il Cagliari pareggiata allo stadio Olimpico. L’esterno, arrivato in estate dal Verona, ha giocato uno spezzone nel finale. Abbastanza per farsi male. Lo hail club biancoceleste in una nota: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattiadurante l’incontro di calcio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoascoscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa ...

