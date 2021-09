Eitan, la nonna insiste: 'Vuole rimanere in Israele con noi'. Ma dallo zio arrivano altre accuse (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il piccolo Eitan , il bimbo rimasto orfano dopo la strage del Mottarone in cui sono morti i genitori e il fratellino, Vuole restare in Israele. È la versione della nonna materna del bambino, Esther (... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il piccolo, il bimbo rimasto orfano dopo la strage del Mottarone in cui sono morti i genitori e il fratellino,restare in. È la versione dellamaterna del bambino, Esther (...

