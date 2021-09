Roma, Pinto pensa a Dalot per la fascia destra (Di martedì 21 settembre 2021) Manca ancora parecchio alla sessione di mercato invernale, ma Tiago Pinto è già al lavoro per regalare a Mourinho i rinforzi per la rosa. Una delle priorità della Roma oltre al molte volte menzionato centrocampista di esperienza, è l’acquisto di un terzino destro che possa fare da alternativa a Karsdorp, visto che Reynolds non sembra convincere molto il tecnico, data anche la giovane età e la mancanza di esperienza nel campionato italiano. Tra i nomi monitorati dal gm giallorosso, secondo varie testate, ci sarebbe quello di Diogo Dalot, terzino portoghese del Manchester United rientrato in Inghilterra dopo il prestito al Milan dell’ultima annata. Il giocatore era già stato accostato alla Roma nella scorsa stagione, proprio prima del suo approdo a Milano e tra l’altro era stato preso dallo United proprio nell’era ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) Manca ancora parecchio alla sessione di mercato invernale, ma Tiagoè già al lavoro per regalare a Mourinho i rinforzi per la rosa. Una delle priorità dellaoltre al molte volte menzionato centrocampista di esperienza, è l’acquisto di un terzino destro che possa fare da alternativa a Karsdorp, visto che Reynolds non sembra convincere molto il tecnico, data anche la giovane età e la mancanza di esperienza nel campionato italiano. Tra i nomi monitorati dal gm giallorosso, secondo varie testate, ci sarebbe quello di Diogo, terzino portoghese del Manchester United rientrato in Inghilterra dopo il prestito al Milan dell’ultima annata. Il giocatore era già stato accostato allanella scorsa stagione, proprio prima del suo approdo a Milano e tra l’altro era stato preso dallo United proprio nell’era ...

