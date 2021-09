Libri di testo, le tabelle sui tetti di spesa sono ferme da quasi un decennio (Di martedì 21 settembre 2021) Non ci sono solo le novità sul fronte anti - Covid ad animare l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Per le famiglie, infatti, c'è da pensare anche a tutti quei passaggi tradizionali di ogni back to ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) Non cisolo le novità sul fronte anti - Covid ad animare l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Per le famiglie, infatti, c'è da pensare anche a tutti quei passaggi tradizionali di ogni back to ...

Advertising

DiTidone : BONUS LIBRI - Scadenza presentazione domande il 26/10/2021 Per tutte le informazioni su come ottenere il contribut… - Cabbot_ : @Millazena @CabiriaMinerva Il secondo sesso, una stanza tutta per sé, le tre ghinee. Io partirei da questi. Il seco… - RacheleRossa : Riparte l'anno scolastico a Cuba. Siccome si tratta di una 'tremenda e feroce dittatura', i genitori dei ragazzi n… - FederfarmaMo : RT @RegioneER: Anno scolastico 2021-22, aperti i bandi per la concessione dei benefici per il #dirittoallostudio. Chi può richiederli e co… - cescozep : @Sandro_Palis Carlin dovrebbe essere messo nei libri di testo, sezione 'filosofi moderni'. -