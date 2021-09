Advertising

liberainfo : #Napoli continuano le 'Giornate con Giancarlo' con la presentazione libro 'Per Giancarlo' @mattinodinapoli con Mong… - Cinemastino : @mattinodinapoli Se Giancarlo Siani leggesse le cagate che scrivete sui social, tra clickbait e approssimazione... - mattinodinapoli : Giancarlo Siani, la presentazione del libro del Mattino live dalle 17.30 - Lexugualepertu1 : #Articoli #GiancarloSiani “Per Giancarlo”, oggi la presentazione del libro con gli articoli di Siani e il contribut… - GAZZETTACAMPANA : Giancarlo Siani, festa e contest giornalistico per ricordare il giornalista ucciso dalla camorra -… -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Siani

ilmattino.it

... scomparso lo scorso 15 luglio, che ha avuto uno dei suoi più grandi successi cinematografici nel 2009 grazie all'interpretazione dinel film Fortapàsc di Marco Risi. APPROFONDIMENTI ...... il Premiolino (2017) per la copertura delle elezioni americane e come pioniere del mobile journalism in Italia " il Premio Alberto Jacoviello (2016) " il Premio(2011) con la ...«Per Giancarlo». Dalle 17,30, in diretta streaming dalla “Sala degli Angeli” dell’Università Suor Orsola Benincasa, sarà presentato il libro che il ...L’endorsement del sindaco uscente Luigi De Magistris alla candidata di Dema Alessandra Clemente, pubblicato su Facebook, si trasforma in un ...