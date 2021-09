Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 settembre 2021)DEL 20 SETTEMBREORE 09:35 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA SEGNANE DI INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE DI 1 KM ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. UN AGGIORNAMENTO. L’INCIDENTE SULLA COMPLANARE DELLA A24TERAMO HA COINVOLTO QUATTRO AUTO E COMPORTATO LA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO. I IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. L’ENTRATA DI PONTE DI NONA è ATTUALMENTE CHIUSA Più AVANTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SIA IN COMPLANARE CHE NELLE CORSIE CENTRALI, DOVE I DISAGI AUMENTANO A CAUSA DI LAVORI IN ...