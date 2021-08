Tokyo 2020, alla fine arriva anche la 40esima medaglia: bronzo nella ginnastica ritmica (Di domenica 8 agosto 2021) La nazionale azzurra di ginnastica ritmica ha conquistato una medaglia di bronzo nella finale a otto squadre dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il quintetto, formato da Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Martina Centofanti, si è posizionato dietro alla Bulgaria e alla Russia con il punteggio di 87.700. Per le azzurre è una grande rivincita dopo il quarto posto di Rio 2016. Un podio che regala all’Italia anche la quarantesima medaglia di queste Olimpiadi e un altro record per la spedizione ... Leggi su open.online (Di domenica 8 agosto 2021) La nazionale azzurra diha conquistato unadifinale a otto squadre dei Giochi Olimpici di. Il quintetto, formato da Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Martina Centofanti, si è posizionato dietroBulgaria eRussia con il punteggio di 87.700. Per le azzurre è una grande rivincita dopo il quarto posto di Rio 2016. Un podio che regala all’Italiala quarantesimadi queste Olimpiadi e un altro record per la spedizione ...

