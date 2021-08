Morto Dennis Thomas, era il fondatore dei Kool & The Gang (Di domenica 8 agosto 2021) É Morto Dennis Thomas, fondatore dei Kool & The Gang, è Morto all’età di settanta anni nella sua abitazione in New Jersay. The Kool & The Gang (via social)Dennis Thomas, leader del gruppo Kool e The Gang è Morto nella sua abitazione privata all’età di settanta anni, nel New Jersey. L’annuncio è stato dato sul profilo Facebook del gruppo: “Il 7 agosto, Dennis Thomas (noto come Dee ... Leggi su vesuvius (Di domenica 8 agosto 2021) Édei; The, èall’età di settanta anni nella sua abitazione in New Jersay. The; The(via social), leader del gruppoe Thenella sua abitazione privata all’età di settanta anni, nel New Jersey. L’annuncio è stato dato sul profilo Facebook del gruppo: “Il 7 agosto,(noto come Dee ...

