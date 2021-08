Coltivazione di marijuana in un garage: blitz della polizia, denunciato un 53enne (Di domenica 8 agosto 2021) Coltivazione di marijuana in un garage : questa la scoperta fatta dalla polizia in uno stabile al Piccarello . Il blitz della Squadra Volante è scattato nella mattinata di ieri, sabato 7 agosto, al ... Leggi su latinatoday (Di domenica 8 agosto 2021)diin un: questa la scoperta fatta dallain uno stabile al Piccarello . IlSquadra Volante è scattato nella mattinata di ieri, sabato 7 agosto, al ...

