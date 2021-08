L’esultanza tutta azzurra di Palmisano che canta “Po-po-po-po” al traguardo – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 agosto 2021) Che siano gli Europei, o una marcia olimpica, ormai il "po-po-po", eredità dei mondiali di calcio del 2006 è diventato l'inno dei successi azzurri. Anche Antonella, dopo aver tagliato ilal primo posto nella lunga gara della marcia 20km ha intonato l'ormai famoso motivo. Con il tricolore sulle spalle, la marciatriceha festeggiato all'arrivo per qualche metrondo il "po-po-po-po" azzurro. Credits: Eurosport