Tommaso Zorzi e Stanzani di nuovo insieme | Tommy gli dedica un romantico post

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 agosto 2021) Prima in Puglia, poi in Sicilia e adesso dopo la separazione dovuta a motivi di lavoro,ha raggiunto il suoa Milano Dopo alcuni gironi in cui sono stati costretti a rimanere lontani, la coppia è tornatae si mostra sui social. Dopo aver trascorso una settimana in Pugliaper gli impegni lavorativi del ballerinoa Battiti live, i due sono volati in Sicilia per trascorrere le vacanze. Anche seè dovuto tornare a Bologna sempre per motivi di lavoro, terminati i quali ha potuto riabbracciare il ...