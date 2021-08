Covid oggi Tokyo, 3.709 contagi: “State a casa” (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 3.709 i nuovi contagi da coronavirus oggi martedì 3 agosto a Tokyo, città delle Olimpiadi, ben 861 in più rispetto allo scorso martedì. I dati ufficiali parlano anche di altri sette decessi per complicanze riconducibili al Covid. Fino al 31 agosto a Tokyo e in altre prefetture è in vigore lo “stato di emergenza” dovuto alla pandemia di coronavirus. Ristoranti e bar restano aperti, ma non possono servire alcolici ed è stata imposta una chiusura anticipata. Non manca chi crede che le misure non siano più sufficienti per evitare il sovraccarico del sistema sanitario. La governatrice di ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 3.709 i nuovida coronavirusmartedì 3 agosto a, città delle Olimpiadi, ben 861 in più rispetto allo scorso martedì. I dati ufficiali parlano anche di altri sette decessi per complicanze riconducibili al. Fino al 31 agosto ae in altre prefetture è in vigore lo “stato di emergenza” dovuto alla pandemia di coronavirus. Ristoranti e bar restano aperti, ma non possono servire alcolici ed è stata imposta una chiusura anticipata. Non manca chi crede che le misure non siano più sufficienti per evitare il sovraccarico del sistema sanitario. La governatrice di ...

