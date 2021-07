Volley | Olimpiadi Tokyo Blengini | “Un passo decisivo e determinante”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Grazie al successo per 3-1 (30-28, 25-21, 21-25, 25-21) contro l’Iran, la Nazionale italiana maschile diha conquistato matematicamente l’accesso ai quarti di finale del torneo olimpico di2020. Oggi gli uomini di Gianlorenzosi sono decisamente superati rispetto alle gare precedenti riuscendo ad avere la meglio contro una formazione che in più di un’occasione ha dimostrato di essere un’avversaria davvero tosta. Partiti in vantaggio per 2-0, Ivan Zaytsev e compagni hanno subìto la parziale rimonta degli iraniani, la cui corsa però è stata nuovamente bloccata dalla volontà degli azzurri di chiudere in proprio favore il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Lupo e Nicolai vanno agli ottavi nel torneo di beach volley di #Tokyo2020 #ANSA - LegaVolleyFem : ?????? ALTRA VITTORIA DELLE #AZZURRE! Le ragazze di #Mazzanti trovano la seconda vittoria in altrettante gare, 3-1 su… - LegaVolleyFem : ???????? #Olimpiadi #Tokyo2020 Le nostre ragazze del #Volley e tutti i nostri atleti olimpici sono pronti a #Tokyo per… - LegaVolleyFem : ???????? #Olimpiadi #Tokyo2020 Le ragazze di #Mazzanti tornano in campo sabatoper affrontare la #Cina nella quarta gior… - conlanima : RT @LegaVolleyFem: ???? @paola_egonu #portabandiera #olimpica nella cerimonia di apertura! Paola #Egonu sfilerà con la bandiera olimpica nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Olimpiadi

Il video con gli highlights di Italia - Iran , quarta giornata del girone dimaschile alledi Tokyo 2020. Gli uomini di Blengini riescono a domare gli ostici avversari imponendosi per 3 - 1 (30 - 28 25 - 21 21 - 25 25 - 21) , e conquistando il passaggio ai ...Successo per 3 - 1. Grazie al successo per 3 - 1 (30 - 28, 25 - 21, 21 - 25, 25 - 21) contro l'Iran, la Nazionale Maschile ha conquistato matematicamente l'accesso ai quarti di finale del torneo ...Grazie al successo per 3-1 (30-28, 25-21, 21-25, 25-21) contro l’Iran, la Nazionale italiana maschile di volley ha conquistato matematicamente l’accesso ai quarti di finale del torneo olimpico di Toky ...Si conclude la settimana olimpica del nostro inviato a Tokyo, Pasquale Golia. Grazie Pasquale per averci raccontato le emozioni di questi Giochi davvero speciali. Leggendo le tue cronache per qualche ...