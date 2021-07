Tokyo 2020 | Barelli | “Paltrinieri oggi era un mostro | ha dimostrato grande carattere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) “era completamente un’altra persona, un altro nuotatore, unin acqua ed hadi averee siamo veramente soddisfatti e impressionati dalla determinazione di come ha nuotato”. Queste le parole di Paolo, presidente della Federnuoto, ai microfoni di Adnkronos dopo l’argento conquistato da Gregorionegli 800 stile libero alle Olimpiadi di. Una marea di complimenti per l’azzurro, arrivato in condizioni non perfette ai Giochi. C’è comunque ottimismo ...