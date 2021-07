Sassuolo, Magnanelli. «Dionisi ha fatto delle cose intelligenti» – VIDEO (Di giovedì 29 luglio 2021) Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, parla dell’inizio del nuovo corso con Alessio Dionisi in panchina – VIDEO (da Antonio Parrotto, inviato a Sassuolo) – Francesco Magnanelli ha parlato dell’inizio del nuovo corso del Sassuolo con Dionisi in panchina. Sassuolo – «Sono molto contento di essere ancora qua per un nuovo inizio del Sassuolo. Come quando è andato via Di Francesco, al termine di un ciclo importante, è normale avere dei dubbi ma i presupposti per fare bene ci sono». Dionisi – «Mi è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Francesco, capitano del, parla dell’inizio del nuovo corso con Alessioin panchina –(da Antonio Parrotto, inviato a) – Francescoha parlato dell’inizio del nuovo corso delconin panchina.– «Sono molto contento di essere ancora qua per un nuovo inizio del. Come quando è andato via Di Francesco, al termine di un ciclo importante, è normale avere dei dubbi ma i presupposti per fare bene ci sono».– «Mi è ...

