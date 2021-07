LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stanco vola in finale! Stecca Jessica Rossi: speranza Mauro De Filippis (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.22 Stecca dunque la campionessa olimpica 2012 che esce di scena con 119 punti nelle qualificazioni. L’azzurra dice addio alla finale come l’americana Ann Madelynn Bernau. 05.19 ESCE DI SCENA Jessica Rossi! Per due punti la portabandiera dell’Italia deve dire addio alla finale dopo i 25 piattelli colpiti dall’australiana Laetisha Scanlan che vola all’atto conclusivo. 05.14 Crolla sempre di più l’atleta di San Marino Gian Marco Berti: altro errore e adesso è fuori dalla top20. 05.11 Intanto comincia la quinta serie del trap maschile: i primi a ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.22dunque la campionessa olimpica 2012 che esce di scena con 119 punti nelle qualificazioni. L’azzurra dice addio alla finale come l’americana Ann Madelynn Bernau. 05.19 ESCE DI SCENA! Per due punti la portabandiera dell’Italia deve dire addio alla finale dopo i 25 piattelli colpiti dall’australiana Laetisha Scanlan cheall’atto conclusivo. 05.14 Crolla sempre di più l’atleta di San Marino Gian Marco Berti: altro errore e adesso è fuori dalla top20. 05.11 Intanto comincia la quinta serie del trap maschile: i primi a ...

