Liliana Segre: "Una follia paragonare i vaccini alla Shoah" (Di lunedì 26 luglio 2021) I paragoni impossibili tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono “follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza: siccome spero di non essere né ignorante né di avere cattivo gusto, non riesco a prendermela più di tanto”. Lo dice la senatrice a vita e testimone della Shoah Liliana Segre, che non è stupita di quanto visto nelle manifestazioni dei no vax: l’uso distorto della memoria è una vergogna che dura da tempo, afferma a Pagine Ebraiche. “Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio non mi stupisco più - spiega la senatrice a vita -. Non dico che sono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) I paragoni impossibili tra la persecuzione ebraica e le disposizioni suisono “follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza: siccome spero di non essere né ignorante né di avere cattivo gusto, non riesco a prendermela più di tanto”. Lo dice la senatrice a vita e testimone della, che non è stupita di quanto visto nelle manifestazioni dei no vax: l’uso distorto della memoria è una vergogna che dura da tempo, afferma a Pagine Ebraiche. “Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio non mi stupisco più - spiega la senatrice a vita -. Non dico che sono ...

La senatrice a vita e Testimone della Shoah Liliana Segre non è stupita di quanto visto nelle manifestazioni dei no vax in Italia. L'uso distorto della Memoria è una vergognosa moda che dura da tempo, sottolinea Segre a Pagine Ebraiche.

Liliana Segre ha scelto il Primiero per le vacanze: "Il pericolo pure oggi resta l'indifferenza"

