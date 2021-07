Auguri a Edoardo Bennato | riascoltiamolo al ' Festivalbar' nel 1989

Advertising

SkyArte : Tanti auguri a @edoardo_bennato! Il cantastorie nostrano compie oggi 75 anni e Sky Arte lo festeggia con la puntata… - edoardo_go : RT @PSchioppa: L'unico al mondo che dopo averle provate tutte ha raggelato la nostra mediocre politica in Parlamento con parole taglienti s… - LeddiMarco : RT @SkyArte: Tanti auguri a @edoardo_bennato! Il cantastorie nostrano compie oggi 75 anni e Sky Arte lo festeggia con la puntata a lui dedi… - MariaMusto19 : RT @SkyArte: Tanti auguri a @edoardo_bennato! Il cantastorie nostrano compie oggi 75 anni e Sky Arte lo festeggia con la puntata a lui dedi… - TIM_music : Genio assoluto, stravagante, nonché un eterno Peter Pan?? Tanti auguri @edoardo_bennato! Lo festeggiamo oggi ascolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Edoardo

TGCOM

Buon compleanno aBennato, nato a Napoli il 23 luglio 1946, che oggi compie 75 anni. Considerato uno dei più grandi rocker italiani, è stato il primo a riempire lo stadio di San Siro con più di 60mila persone. ......rivolto gliai presenti ed a coloro che, per impegni già assunti, non hanno potuto partecipare. Al saluto hanno preso parte: Tobia Bocchi classificatosi per il salto in lungo triplo;...Buon compleanno a Edoardo Bennato, nato a Napoli il 23 luglio 1946, che oggi compie 75 anni. Considerato uno dei più grandi rocker italiani, è stato il primo a riempire lo stadio di San Siro con più d ...Una vita di musica, ma anche viaggi, sin dalla tenera età, sogni e realizzazione: auguri a Edoardo Bennato leggenda vivente del rock ...