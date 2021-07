Simona Ventura una furia per difendere il figlio di Barbara D’Urso “Si chiama …”

(Di giovedì 22 luglio 2021)sta per lanciarsi, per il secondo anno consecutivo, nella stagione di “Discovering Simo“, su Discovery + e in chiaro su Real Time dal 24 luglio. Ciò che sta facendo molto discutere non è questa nuova stagione per lache piace molto e convince in ogni sua trasmissione e che in questa ha tre ruoli: autrice, conduttrice e produttrice ma la società di produzione a cui si è affidata, la Additive Ideas il cui fondatore è Emanuele Berardi, uno dei due figli di. La presenza deldiscatena le ...

sta per lanciarsi, per il secondo anno consecutivo, nella stagione di "Discovering Simo", su Discovery + e in chiaro su Real Time dal 24 luglio. Ciò che sta facendo molto discutere non ...(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302) La fidanzata di papà Massimo Boldi ein una commedia di Enrico Oldoini. A Miami per le nozze dei rispettivi figli, due futuri consuoceri ...Simona Ventura sta per lanciarsi, per il secondo anno consecutivo, nella stagione di “Discovering Simo“, su Discovery + e in chiaro su Real Time dal 24 luglio. Ciò che sta facendo molto discutere non ...Simona Ventura lavorerà con il figlio della sua collega, Barbara d'Urso, per la seconda stagione di “Discovering Simo“, disponibile su Discovery + e in chiaro su Real Time dal 24 luglio.