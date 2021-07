Gioco d’azzardo, la proroga della Regione Lazio sulle slot machine interrompe un percorso virtuoso (Di giovedì 22 luglio 2021) “Contrasto al Gioco d’azzardo patologico determinare i parametri di distanze minime di sicurezza che devono necessariamente intercorrere tra le aree sensibili e le instalLazioni dei nuovi apparecchi per il Gioco d’azzardo e di quelli già in uso”: così un intero paragrafo nel programma elettorale della candidata Presidente del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi, alle elezioni regionali del 2018 invocava misure più stringenti per escludere le slot machine e altri apparecchi dalla vicinanza di scuole, ospedali, centri anziani. Ma anche nel programma del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) “Contrasto alpatologico determinare i parametri di distanze minime di sicurezza che devono necessariamente intercorrere tra le aree sensibili e le instalni dei nuovi apparecchi per ile di quelli già in uso”: così un intero paragrafo nel programma elettoralecandidata Presidente del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi, alle elezioni regionali del 2018 invocava misure più stringenti per escludere lee altri apparecchi dalla vicinanza di scuole, ospedali, centri anziani. Ma anche nel programma del ...

