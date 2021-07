Orban indice referendum sulla legge anti-gender | “Decidono gli ungheresi | basta attacchi Ue”

MediasetTgcom24 : Ungheria, Orban indice un referendum per approvare la legge anti Lgbt - Thejack621 : RT @IlPrimatoN: Orbàn lascia la parola agli ungheresi - brusacoioni : RT @IlPrimatoN: Orbàn lascia la parola agli ungheresi - federiconosekai : RT @IlPrimatoN: Orbàn lascia la parola agli ungheresi - RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: Orbàn lascia la parola agli ungheresi -

Ultime Notizie dalla rete : Orban indice

, invece, la difende perché vieta la 'promozione dell'omosessualità' nei confronti dei minori....criticised Italy for its inability to accept illegal immigrants and threatened Viktorover ... Borse, Tokyo chiude in rialzo sulla scia di Wall Street L'Nikkei che ha guadagnato l'1,63%, a ...Orban indice un referendum per approvare la legge anti Lgbt. Ungheria - Per l'Unione europea il provvedimento non rispetta la Carta dei diritti fondamentali perché viola il diritto alla dignità ...Orbán ha sostenuto che «n molti Paesi dell’Europa occidentale gli attivisti Lgbtq conducono lezioni educative negli asili e nelle scuole. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha annunciato che il ...