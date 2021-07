Whirlpool | la protesta dei lavoratori a Napoli

(Di martedì 20 luglio 2021) IN PIAZZA GARIBALDI 20 luglio 2021 11:34 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ...

Napoli non molla", la scritta sulla maglietta bianca, già comparsa in altre occasioni dimesse in atto negli ultimi due anni. La settimana scorsa, dopo l'incontro convocato dal ...... non lo meritano la città di Napoli e il Mezzogiorno ', dice Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania commentando ladei lavoratoriSono circa 200 i lavoratori della Whirlpool che per più di un'ora hanno bloccato i binari dei treni ad Alta Velocitá alla Stazione centrale di Napoli. Gli operai hanno esposto striscioni e scandiscono ...I lavoratori della Whirlpool scendono in strada e protestano. Stamane, è scattata la protesta alla stazione Centrale di Napoli col blocco momentaneo dei binari. Successivamente i lavoratori si sono sp ...