Sempre occupato il 1500 per problemi con Green Pass, orario in cui è attivo (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo svariati tentativi, è normale che sia Sempre occupato il 1500 ovvero il numero di pubblica utilità adibito (da poco) anche alla soluzione dei problemi con il Green Pass? Dopo aver raccolto una serie di testimonianze social al riguardo e aver pure effettuato una serie di tentativi consecutivi nella nostra redazione, non è possibile negare che il recapito non si riesca a raggiungere facilmente. Il numero 1500 è attivo, oramai dall’inverno 2020, per rispondere alla grande emergenza sanitaria scaturita dopo l’epidemia del nuovo coronavirus. Dallo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo svariati tentativi, è normale che siailovvero il numero di pubblica utilità adibito (da poco) anche alla soluzione deicon il? Dopo aver raccolto una serie di testimonianze social al riguardo e aver pure effettuato una serie di tentativi consecutivi nella nostra redazione, non è possibile negare che il recapito non si riesca a raggiungere facilmente. Il numero, oramai dall’inverno 2020, per rispondere alla grande emergenza sanitaria scaturita dopo l’epidemia del nuovo coronavirus. Dallo ...

Sempre occupato il 1500 per problemi con Green Pass, orario in cui è attivo OptiMagazine

