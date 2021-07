Apple, nuove accuse da parte delle associazioni di consumatori: rallenta gli iPhone di proposito? (Di lunedì 19 luglio 2021) Forse ricorderete lo scandalo che ha visto coinvolta Apple anche conosciuto con il nome di batterygate. L’azienda di Cupertino è stata scoperta a rallentare di proposito gli iPhone con una batteria degradata e, dopo aver inizialmente rigettato le accuse, ha ammesso le proprie colpe risarcendo gli utenti. nuove accuse provenienti dalla Spagna rimproverano Apple di rallentare modelli di iPhone anche abbastanza recenti via software, inclusi gli ultimi arrivati iPhone 12! Cosa sta succedendo? L’associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Forse ricorderete lo scandalo che ha visto coinvoltaanche conosciuto con il nome di batterygate. L’azienda di Cupertino è stata scoperta are diglicon una batteria degradata e, dopo aver inizialmente rigettato le, ha ammesso le proprie colpe risarcendo gli utenti.provenienti dalla Spagna rimproveranodire modelli dianche abbastanza recenti via software, inclusi gli ultimi arrivati12! Cosa sta succedendo? L’associazione ...

