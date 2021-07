Denise Pipitone ultime notizie | tre mesi dopo ancora al punto di partenza

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 luglio 2021) E’ chiaro che la procura di Marsala stia facendo il suo lavoro, che le indagini stiano andando avanti nel massimo riserbo ( anche se alcune indiscrezioni sono trapelate, come i nomi dei nuovi indagati che però nessuno ha confermato in modo ufficiale). Ma treil ritorno in “auge” della vicenda legata alla scomparsa di, di cui si è tornato a parlare in modo molto importantela storia di Olesya, la ragazza russa che sembrava poter somigliare alla figlia di Piera Maggio, siamo praticamente aldi. I nomi sono sempre gli stessi, le ...