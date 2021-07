Napoli | sviluppo della fase offensiva nel secondo giorno di ritiro

(Di venerdì 16 luglio 2021) DIMARO - Ilha svolto la seduta mattutina neldi allenamento neldi Dimaro. La squadra, guidata da mister Spalletti , si è divisa in due gruppi. I difensori hanno svolto ...

DIMARO - Il Napoli ha svolto la seduta mattutina nel secondo giorno di allenamento nel ritiro di Dimaro. La squadra nella seduta mattutina si è divisa in due gruppi. La linea difensiva ha svolto esercitazione di sviluppo della fase offensiva mentre i ruoli si sono invertiti con il secondo gruppo. Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. La squadra nella seduta mattutina si è divisa in due gruppi. La linea difensiva e centrocampisti e attaccanti hanno svolto esercitazione di sviluppo della fase offensiva. Al termine della seduta alcuni giocatori hanno incontrato i tifosi.