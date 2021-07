Bonus collaboratori sportivi | prosegue caos su autocertificazione e pagamenti

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ilcontinua a restare un argomento di discussione sui social, le ultime rassicurazioni di Sport e Salute circa l’avvio della procedura diper poter ottenere il pagamento a seguito delle incongruenze Inps non hanno comunque risolto molte problematiche. Tanti continuano a scriverci perché non sono riusciti a completare la procedura, vuoi perché la stessa, a detta di molti, é risultata più complessa del previsto, vuoi per problemi tecnici, sta di fatto che molti hanno provato a contattare Sport e Salute senza risultato alcuno. Certo l’azienda che eroga i ...

Advertising

wam_the : Bonus collaboratori sportivi: quando arrivano i non pagati - zazoomblog : Pagamento Bonus collaboratori sportivi tardano ed alcuni pagati a metà: perché? - #Pagamento #Bonus #collaboratori -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus collaboratori

Chi si trova senza lavoro può accedere a misure di sostegno INPS,e aiuti per disoccupati. Le ... DIS - COLL aiiscritti alla Gestione separata. In particolare, Naspi viene erogata ...... i variproduzione e le gare commerciali interne di struttura. "Formazione ed elevato ... rappresentando un punto di riferimento anche per isenior. Aspetti, questi, paralleli e che ...Sport e salute, con un comunicato stampa del 7 luglio 2021, ha definito la nuova procedura da seguire per poter ricevere il Bonus collaboratori sportivi relativo alle mensilità di aprile e maggio in ...Un modello che tutela il lavoro dei collaboratori e dell’ambiente Piattaforma tecnologica ... percepiscono un fisso minimo a cui poi possono aggiungersi i bonus”. Questa organizzazione improntata ...