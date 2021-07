De Giovanni su Insigne: “Offrire meno del contratto attuale, vuol dire vattene” (Di giovedì 15 luglio 2021) Maurizio De Giovanni approfondisce sul rinnovo di Lorenzo Insigne, lo scrittore difende gli ideali del capitano azzurro. De Giovanni approfondisce la questione sul rinnovo di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 luglio 2021) Maurizio Deapprofondisce sul rinnovo di Lorenzo, lo scrittore difende gli ideali del capitano azzurro. Deapprofondisce la questione sul rinnovo di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tuttonapoli : De Giovanni su Insigne: 'Offrire a un giocatore un contratto a cifre inferiori vuol dire: vattene' - MundoNapoli : Maurizio De Giovanni: “Il Napoli dovrà fare di tutto per trattenere Lorenzo Insigne” - sscalcionapoli1 : De Giovanni: “Offrire a Insigne un contratto inferiore è come dirgli ‘vattene'” - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - De Giovanni: 'Il Napoli dovrà fare di tutto per trattenere Insigne' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - De Giovanni: 'Il Napoli dovrà fare di tutto per trattenere Insigne' -