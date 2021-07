Bernardeschi: Veronica non ha invitato Sarah, lei sbotta “scompari dalla mia vita” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sarah Nile infuriata con Veronica Ciardi, il motivo? l’ex gieffina non l’ha invitata al matrimonio con Bernardeschi. Lei non ci sta e sbotta sui social “ho provato molto imbarazzo e tristezza”. Vediamo insieme cosa è accaduto tra le due ex amiche. Veronica Ciardi non invita Sarah Nile al matrimonio con Bernardeschi, lei sbottaQuesta mattina Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi si sono sposati, i due sono fidanzati da moltissimi anni e hanno avuto due bellissime bambine. Il calciatore ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 luglio 2021)Nile infuriata conCiardi, il motivo? l’ex gieffina non l’ha inta al matrimonio con. Lei non ci sta esui social “ho provato molto imbarazzo e tristezza”. Vediamo insieme cosa è accaduto tra le due ex amiche.Ciardi non inNile al matrimonio con, leiQuesta mattinaCiardi e Federicosi sono sposati, i due sono fidanzati da moltissimi anni e hanno avuto due bellissime bambine. Il calciatore ...

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - fightandsmile : RT @slowdancing19: appena scoperto che bernardeschi si sposa con veronica ciardi, mi sembrava giusto ritirare fuori la storia della tv http… - faustacu : Bernardeschi sposa Veronica, ma spunta la ex di lei: 'Non ti ho mai capita' - C90Linda : Bernardeschi geloso di Sarah per il rapporto che lei ha avuto con Veronica ?????? - crybarons : RT @la_wooden: Ma come chi è Veronica Ciardi??? Chi è Bernardeschi semmai -