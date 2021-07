M5s | trovato l' accordo tra Conte e Grillo | secondo voi dura?

Advertising

DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - ManlioDS : #Grillo e #Conte hanno trovato l'intesa giusta per rilanciare il #M5S. Nel brevissimo voteremo statuto e carta dei… - SofiaMa07413947 : RT @uzupetru: ?????? LA SINISTRA ITALIANA???? HA TROVATO IL SUO #LEADER Con l'accordo raggiunto nel #M5S è ora possibile riprendere la marcia p… - Claudio36273303 : RT @marieta99044909: L'elevato e l'incapace (parola dell'elevato) hanno trovato l'accordo M5s - uzupetru : ?????? LA SINISTRA ITALIANA???? HA TROVATO IL SUO #LEADER Con l'accordo raggiunto nel #M5S è ora possibile riprendere l… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s trovato

Spinto dai suoi fedelissimi e dallo staff, il nuovo presidente delpotrebbe collocare all'... Intanto i giallorossi hannola candidata per le regionali in Calabria, la neurologa di fama ...Se son rose fioriranno, dice un vecchio detto. E quanto sia solido l'accordointorno al nuovo statuto del Movimento 5 Stelle fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte lo ..., accordo Conte - Grillo ...Ancora non c'è stata l'ufficialità ma si va verso la candidatura alla guida della Regione Calabria di Amalia Bruni, ricercatrice e docente universitaria conosciuta in tutto il mondo per le sue scopert ...Ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo i numeri. Conte ne è cosciente. Sa che l'arma della rivolta sulla giustizia può rivelarsi spuntata. In Parlamento prevale l'istinto di autoconservazione e nes ...