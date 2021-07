Variante Delta in Francia: pass per treni, cinema e ristoranti. Figliuolo: “Buona idea” (Di lunedì 12 luglio 2021) La Francia annuncia nuove misure contro la Variante Delta del Covid. Dal 21 luglio servirà un pass per entrare nei ristoranti, cinema o teatri. “In tutti gli eventi o luoghi in cui sono riunite più di 50 persone” spiega il presidente francese Emmanuel Macron parlando dell’obbligo di mostrare il documento che attesta la vaccinazione o la negatività rispetto al Coronavirus per tutti i cittadini francesi di più di 12 anni. pass per ristoranti e trasporti come in Francia? ”Concordo con Macron sul fatto che la vaccinazione è una delle chiavi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Laannuncia nuove misure contro ladel Covid. Dal 21 luglio servirà unper entrare neio teatri. “In tutti gli eventi o luoghi in cui sono riunite più di 50 persone” spiega il presidente francese Emmanuel Macron parlando dell’obbligo di mostrare il documento che attesta la vaccinazione o la negatività rispetto al Coronavirus per tutti i cittadini francesi di più di 12 anni.pere trasporti come in? ”Concordo con Macron sul fatto che la vaccinazione è una delle chiavi ...

Advertising

AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - infoitsalute : L'OMS segnala: la variante Delta contagia anche tra i completamente vaccinati - molumbe : #Macron non può non sapere che la variante delta è poco aggressiva, che il covid, vaccini o non vaccini, restrizion… -