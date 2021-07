Covid | 1 391 nuovi casi su 143 332 tamponi e altri 7 morti

(Di domenica 11 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.391di coronavirus su 143.332. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre il giorno precedente erano state 12. I guariti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 391

Nelle ultime 24 ore , a fronte di 143.332 test, sono 1.i nuovi casi positivi accertati, con ... dato invariato rispetto a ieri, mentre quelli nei repartiordinari sono 1.134, 13 in meno ...... 'solo' 121 ricoverati Nelle ultime 24 ore sono stati 1.i nuovi contagi registrati , con 1.318 ... Al momento sono positivi al- 19 in tutta Italia 41.081 cittadini: di questi, 39.786 sono in ...Ancora in crescita la curva epidemica in Italia . Sono 1.391 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 1.400 di ieri ma soprattutto gli 808 di domenica ...