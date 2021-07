Il Giornale | non possiamo fidarci di Ceferin | ma possiamo fidarci del Var | se lo fanno funzionare

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 luglio 2021) “A poche ore dalla disfida di Wembley, siamo travolti dal solito destino. Non sappiamo se dar credito a coloro i quali sentono puzza di bruciato e teorizzano una finale “apparecchiata” per l’Inghilterra, oppure far finta di niente dinanzi a qualche episodio (il rigore regalato nella semifinale con la Danimarca) che non ha convinto nemmeno gli inglesi e ricacciare indietro i cattivi pensieri”. Lo scrive Franco Ordine su Il, parlando del clima che si respira in queste ore, con tanti che gridano al complotto da parte della Uefa per favorire l’Inghilterra, in finale di Euro 2020 con l’Italia. E’ vero cheha un debito verso Boris Johnson per la ...