I migranti hanno riscoperto la rotta atlantica (Di sabato 10 luglio 2021) Sono dagli otto agli undici giorni da Dakar, ma potrebbero essere 48 ore da Guelmin se si ha il coraggio di affrontare il deserto. La rotta atlantica verso le Isole Canarie viene scelta sempre di più dai migranti dell’Africa Subsahariana occidentale per arrivare in Europa. I porti di partenza sono sparsi lungo la costa del continente, dal Gambia alla striscia del deserto del Sahara conteso tra il Marocco e la Mauritania. Secondo l’Oim, le persone che hanno percorso la rotta atlantica nel 2020 sono state 23 mila. «Ho lavorato sulle migrazioni per dieci anni come giornalista e da aprile con ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 luglio 2021) Sono dagli otto agli undici giorni da Dakar, ma potrebbero essere 48 ore da Guelmin se si ha il coraggio di affrontare il deserto. Laverso le Isole Canarie viene scelta sempre di più daidell’Africa Subsahariana occidentale per arrivare in Europa. I porti di partenza sono sparsi lungo la costa del continente, dal Gambia alla striscia del deserto del Sahara conteso tra il Marocco e la Mauritania. Secondo l’Oim, le persone chepercorso lanel 2020 sono state 23 mila. «Ho lavorato sulle migrazioni per dieci anni come giornalista e da aprile con ...

Advertising

marcodimaio : Ennesima strage nel #Mediterraneo: 43 #migranti sono annegati a largo della Tunisia dopo una naufragio. Sono già ce… - amnestyitalia : #Austria In Europa, sempre più persone lavorano in condizioni precarie, anche nel settore assistenziale. Tutti hann… - vietvinc : @Viminale @poliziadistato @GDF @Esercito @_Carabinieri_ Ma la Lamorgese non si vergogna?... controlli di polizia pe… - EmyRoyaleagle : RT @GiancarloDeRisi: È diretta ad Augusta la OceanViking dove sbarcherà i 572 migranti a bordo dopo l'assegnazione del porto sicuro da part… - ITALIA31527785 : @ilCastellano00 @DSantanche Guarda come ce l'hanno ridotta la capitale!i sinistroidi ed i migranti messi assieme.. -