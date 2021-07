F1, Helmut Marko: “Verstappen in Mercedes? Rumors per destabilizzarci” (Di sabato 10 luglio 2021) Nonostante il fine settimana non riservi gare in calendario, il circus della F1 rimane rovente. L’oggetto del contendere è il futuro di Max Verstappen che, secondo alcuni media tedeschi, potrebbe salutare a breve la Red Bull per accasarsi in Mercedes. A rispondere a questi Rumors, ci ha pensato, con il suo fare “serafico”, Helmut Marko: “Sono Rumors messi in giro per destabilizzarci – ha detto il consulente della scuderia austriaca ai microfoni del canale teutonico Sport1 – tanto più dopo il rinnovo di Lewis Hamilton, che ci aspettavamo però potesse essere ufficializzato ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Nonostante il fine settimana non riservi gare in calendario, il circus della F1 rimane rovente. L’oggetto del contendere è il futuro di Maxche, secondo alcuni media tedeschi, potrebbe salutare a breve la Red Bull per accasarsi in. A rispondere a questi, ci ha pensato, con il suo fare “serafico”,: “Sonomessi in giro per– ha detto il consulente della scuderia austriaca ai microfoni del canale teutonico Sport1 – tanto più dopo il rinnovo di Lewis Hamilton, che ci aspettavamo però potesse essere ufficializzato ...

