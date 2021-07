Cacciari asfalta Letta sull’obbligo vaccinale: “Non può esistere” (Di giovedì 8 luglio 2021) Bocciatura totale per la nuova linea del Partito Democratico e del suo segretario Enrico Letta, così come per l’ipotesi che l’attuale Mario Draghi possa finire al Quirinale. Una posizione netta, quella del filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che nel corso di un’intervista rilasciata a Mowmag.com ha ribadito di essere contrario anche all’ipotesi dell’obbligo vaccinale che invece sembra piacere tanto al Pd, o almeno a una sua larga parte. “Sarebbe una cosa che lede diritti fondamentali, completamente anticostituzionale. Non esiste” ha commentato Cacciari a proposito della possibilità di introdurre un ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 luglio 2021) Bocciatura totale per la nuova linea del Partito Democratico e del suo segretario Enrico, così come per l’ipotesi che l’attuale Mario Draghi possa finire al Quirinale. Una posizione netta, quella del filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo, che nel corso di un’intervista rilasciata a Mowmag.com ha ribadito di essere contrario anche all’ipotesi dell’obbligoche invece sembra piacere tanto al Pd, o almeno a una sua larga parte. “Sarebbe una cosa che lede diritti fondamentali, completamente anticostituzionale. Non esiste” ha commentatoa proposito della possibilità di introdurre un ...

Advertising

dok2172 : RT @todorov_denis: Ahahah anche Cacciari asfalta il poveretto Letta: 'Se a Letta non gli va bene Salvini esca dal governo'...?? #staseraital… - pepppe772 : RT @todorov_denis: Ahahah anche Cacciari asfalta il poveretto Letta: 'Se a Letta non gli va bene Salvini esca dal governo'...?? #staseraital… - Sntgvn : RT @todorov_denis: Ahahah anche Cacciari asfalta il poveretto Letta: 'Se a Letta non gli va bene Salvini esca dal governo'...?? #staseraital… - voltes48 : RT @todorov_denis: Ahahah anche Cacciari asfalta il poveretto Letta: 'Se a Letta non gli va bene Salvini esca dal governo'...?? #staseraital… - Walter80354487 : RT @todorov_denis: Ahahah anche Cacciari asfalta il poveretto Letta: 'Se a Letta non gli va bene Salvini esca dal governo'...?? #staseraital… -