(Di giovedì 8 luglio 2021) ... si metteranno a disposizione per promuovere non solo se stessi, ma tutto quel patrimonio storico di valore incalcolabile che ognuno di loro rappresenta nel lavoro quotidiano". Informazioni ...

Advertising

italia_news_it : ACETAIE APERTE, TORNA IL VIAGGIO NEI LUOGHI DI PRODUZIONE DEL BALSAMICO - AiseStampa : Acetaie aperte: a settembre torna il viaggio nei luoghi di produzione del balsamico - efa_news : Acetaie aperte: torna il viaggio nei luoghi di produzione del balsamico - Appuntamento il 26 settembre in tutta la… - AgrariaOrg : ACETAIE APERTE, TORNA IL VIAGGIO NEI LUOGHI DI PRODUZIONE DEL BALSAMICO -

Ultime Notizie dalla rete : Acetaie Aperte

il Resto del Carlino

Cominciano a scaldarsi i motori per l'organizzazione di2021. Il mondo del Balsamico di Modena, dopo i mesi di lockdown che hanno limitato gli eventi in presenza di pubblico, si presenta compatto al tradizionale appuntamento autunnale con il ...Torna: il mondo del Balsamico di Modena, dopo i mesi di lockdown che hanno limitato gli eventi in presenza di pubblico, si ripresenta al pubblico il 26 settembre nei luoghi di produzione di ...Riecco le Acetaie Aperte. Dopo le restrizioni della pandemia, il mondo dell’aceto balsamico annuncia di essere già al lavoro per il tradizionale appuntamento autunnale: quest’anno si terrà domenica 26 ...Roma, 7 lug. (askanews) - Torna Acetaie Aperte: il mondo del Balsamico di Modena, dopo i mesi di lockdown che hanno limitato gli eventi in presenza di pubblico, si ripresenta al pubblico il 26 ...