Plastica | decalogo per un nuovo stile di vita

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dal 3 luglio 2021 nell'Unione Europea, gli oggetti diusa e getta come posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini non possono più essere messi in commercio. Esaurite le scorte dei negozi, questi oggetti dovrebbero scomparire dalla nostra(quelli nuovi, perché con quelli vecchi non correttamente smaltiti, avremo a che fare per secoli). Si chiude così l'iter, iniziato nel 2018, della direttiva europea sullamonouso e segna un passo avanti la battaglia contro la follia …