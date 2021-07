Carabinieri arrestano sorvegliato speciale (Di lunedì 5 luglio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile di Massafra, nella serata di ieri, hanno arrestato un 21enne del luogo, gravato dalla Sorveglianza speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno nel comune di Massafra. I militari, durante il controllo del territorio, hanno sorpreso il pregiudicato, in compagnia di altri due soggetti, che a bordo di un veicolo si aggirava con fare sospetto per le vie cittadine, pur dovendo rimanere in casa così come prescritto dalla suddetta misura restrittiva. Il sorvegliato speciale di P.S. veniva quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 5 luglio 2021) Idel Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile di Massafra, nella serata di ieri, hanno arrestato un 21enne del luogo, gravato dalla Sorveglianzadi P.S. con Obbligo di Soggiorno nel comune di Massafra. I militari, durante il controllo del territorio, hanno sorpreso il pregiudicato, in compagnia di altri due soggetti, che a bordo di un veicolo si aggirava con fare sospetto per le vie cittadine, pur dovendo rimanere in casa così come prescritto dalla suddetta misura restrittiva. Ildi P.S. veniva quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di ...

