L’alternativa di Grillo: un Movimento 5 Stelle guidato da Di Maio, Fico e Raggi (Di domenica 4 luglio 2021) Un Movimento 5 Stelle guidato dai suoi tre esponenti più in vista: Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi. È questa L’alternativa che il fondatore Beppe Grillo starebbe considerando nel caso dovesse fallire la mediazione per sanare la rottura con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, portando a una scissione nel primo partito in parlamento. Lo riporta il Corriere della Sera citando fonti interne al Movimento, secondo cui Grillo sarebbe pronto a ridiscutere i limiti alle ricandidature per affidare la guida ... Leggi su tpi (Di domenica 4 luglio 2021) Undai suoi tre esponenti più in vista: Luigi Di, Robertoe Virginia. È questache il fondatore Beppestarebbe considerando nel caso dovesse fallire la mediazione per sanare la rottura con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, portando a una scissione nel primo partito in parlamento. Lo riporta il Corriere della Sera citando fonti interne al, secondo cuisarebbe pronto a ridiscutere i limiti alle ricandidature per affidare la guida ...

Advertising

marcotravaglio : L'ALTERNATIVA QUAL È? Ieri Conte ha ributtato la palla nel campo di Grillo, ma con dentro una bomba a orologeria ch… - ienapriski : @pieroomega @Mov5Stelle Questo equivoco un giorno sarà dimostrato.Grillo ha sicuramente operato per il bene degli i… - isadoralarosa : RT @Nico01042014: Io direi che è il momento di usare la testa e non farsi infinocchiare da presunti maghi della politica che prima dicevano… - Nico01042014 : Io direi che è il momento di usare la testa e non farsi infinocchiare da presunti maghi della politica che prima di… - shakerman1971 : @beppe_grillo Vi ho votato e continuerò a farlo perché l'alternativa è imbarazzante. Ma hai sbagliato tutto..modi,… -