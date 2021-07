Covid | Cina | costruire Grande muraglia di immunità

(Di sabato 3 luglio 2021) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha fatto appello alla comunità internazionale a"unadi" per combattere la pandemia di coronavirus. Lo scrive Reuters."...

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha fatto appello alla comunità internazionale a costruire "una Grande muraglia di immunità" per combattere la pandemia di coronavirus. Lo scrive Reuters. PECHINO, 03 LUG - Alla data di ieri, in tutta la Cina sono state somministrate più di 1,28 miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale. (ANSA-XIN ...)