Ufficiale: Lecce, preso il giovane attaccante finlandese Salomaa

Il Lecce ha comunicato di aver ingaggiato il giovane attaccante Herni Salomaa. Il giocatore classe 2003, che inizialmente si aggregherà alla squadra Primavera, arriva dalla Finlandia. Ecco il comunicato integrale: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell'esterno offensivo Henri Salomaa dal club HJK Helsinki. Il calciatore finlandese classe '03 verrà impiegato nel campionato Primavera 1?. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

