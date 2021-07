Patenti | tempi lunghi per gli esami | a Bergamo 10 mila fogli rosa «in attesa»

Advertising

LucaPattaya : @sruotolo1 Immagino non condividano il gesto di inginocchiarsi, che ha una chiara matrice politica di estrema sinis… - ThePiper1 : quello dell'inginocchiarsi è argomento complesso, che purtroppo è finito nel solito tritacarne morale che sembra av… -

Ultime Notizie dalla rete : Patenti tempi

La Repubblica

... nel quale si arroga il diritto di attribuirea sinistra, presuntuosello. L'ho visto ... Fin dainei quali il buon Dario ancora succhiava il latte materno. Come nel 2008, quando unico ...... secondo, che la classe politica italiana ha ancora bisogno diper sentirsi laica. In ... appare ancora avanti nella capacità di leggere i cosiddetti 'segni dei'. Ed è per questo che da ...Prosegue senza soluzione di continuità l’operazione Trasparenza avviata dal Comando di Polizia Locale di Sassari partita febbraio. Dal 1 luglio al 8 agosto i dispositivi rivolti a contrastar ..."Dario Safina inveisce contro di me a livello personale con un lungo comunicato, nel quale si arroga il diritto ...