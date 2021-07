Belgio-Italia, le formazioni ufficiali: c’è Chiesa dal primo minuto, la decisione su De Bruyne (Di venerdì 2 luglio 2021) L’attesa è finita, si gioca il quarto di finale di Euro 2021 tra Belgio e Italia, una partita che non ha bisogno di presentazioni tra due squadre in lotta per la vittoria finale. La squadra di Roberto Mancini è reduce dal successo sofferto contro l’Austria, la compagine di Martinez ha eliminato il Portogallo con il punteggio di 1-0 con gol di Thorgan Hazard. Nel frattempo sono state comunicate le formazioni ufficiali del match, Mancini si affida al recupero di Chiellini al posto di Acerbi, confermato il centrocampo, in attacco c’è Chiesa per Berardi. Il Belgio recupera De ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) L’attesa è finita, si gioca il quarto di finale di Euro 2021 tra, una partita che non ha bisogno di presentazioni tra due squadre in lotta per la vittoria finale. La squadra di Roberto Mancini è reduce dal successo sofferto contro l’Austria, la compagine di Martinez ha eliminato il Portogallo con il punteggio di 1-0 con gol di Thorgan Hazard. Nel frattempo sono state comunicate ledel match, Mancini si affida al recupero di Chiellini al posto di Acerbi, confermato il centrocampo, in attacco c’èper Berardi. Ilrecupera De ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - bonucci_leo19 : Aspettando Belgio-Italia #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro - Corriere : Perché il Belgio è così forte? Squadra multietnica, ora le diversità sono l’arma in più - ilnapolionline : EURO 2020 Quarti di finale - Belgio-Italia, formazioni ufficiali. Recupera Chiellini. Novità per i fiamminghi -… - CJHDESIRE : italia belgio italy belgium europei euro2021 azzurri rt like follow spree scoups seventeen san siro goal calcio eur… -