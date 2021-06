Joe Biden rivela: «Da quando sono alla Casa Bianca, mi manca mia moglie Jill» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Diventare la coppia più potente d’America ti stravolge la vita. Pure quella coniugale. Lo hanno rivelato Joe Biden e sua moglie Jill un’intervista in coppia a Vogue. Il loro è un amore longevo e collaudato: si sono conosciuti nel 1975, sposati due anni dopo, e nel 1981 sono diventati genitori della loro unica figlia Ashley. Eppure adesso che sono presidente e first lady degli Stati Uniti devono ricominciare da capo per imparare a costruire nuovi equilibri. «Trovare del tempo per noi due è una sfida», ha rivelato Joe. «Siamo entrambi pieni di impegni», ha spiegato Jill. «Sono orgoglioso di mia moglie. Ma mi manca», ha ammesso il settantottenne presidente. Perché ormai anche cenare insieme è complicato: «A volte mangiamo al volo in balcone, i cellulari che continuano a squillare». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 giugno 2021) Diventare la coppia più potente d’America ti stravolge la vita. Pure quella coniugale. Lo hanno rivelato Joe Biden e sua moglie Jill un’intervista in coppia a Vogue. Il loro è un amore longevo e collaudato: si sono conosciuti nel 1975, sposati due anni dopo, e nel 1981 sono diventati genitori della loro unica figlia Ashley. Eppure adesso che sono presidente e first lady degli Stati Uniti devono ricominciare da capo per imparare a costruire nuovi equilibri. «Trovare del tempo per noi due è una sfida», ha rivelato Joe. «Siamo entrambi pieni di impegni», ha spiegato Jill. «Sono orgoglioso di mia moglie. Ma mi manca», ha ammesso il settantottenne presidente. Perché ormai anche cenare insieme è complicato: «A volte mangiamo al volo in balcone, i cellulari che continuano a squillare».

