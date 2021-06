Europei: Rai e Sky festeggiano, gli altri affondano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calcio, gli Europei non salvano la Tv. E la kermesse sta perdendo ascolti Il Sole 24 Ore, pagina 18, Andrea Biondi. Euro 2020 (diventato con la pandemia 2021, per forza di cose) non fa la fortuna della Tv. Anzi, i dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi per Il Sole 24 Ore mettono in fila due evidenze non del tutto immaginabili a priori, se non proprio inimmaginabili. La prima è che nei 17 giorni dall’avvio degli Europei (lo Studio Frasi ha esaminato il periodo fra l’11 e il 27 giugno) diminuisce l’audience totale sia rispetto ai 17 giorni precedenti sia rispetto allo stesso periodo del 2020. La seconda è chele audience sono diminuite anche rispetto ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calcio, glinon salvano la Tv. E la kermesse sta perdendo ascolti Il Sole 24 Ore, pagina 18, Andrea Biondi. Euro 2020 (diventato con la pandemia 2021, per forza di cose) non fa la fortuna della Tv. Anzi, i dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi per Il Sole 24 Ore mettono in fila due evidenze non del tutto immaginabili a priori, se non proprio inimmaginabili. La prima è che nei 17 giorni dall’avvio degli(lo Studio Frasi ha esaminato il periodo fra l’11 e il 27 giugno) diminuisce l’audience totale sia rispetto ai 17 giorni precedenti sia rispetto allo stesso periodo del 2020. La seconda è chele audience sono diminuite anche rispetto ...

Advertising

tvzoomitalia : Europei: Rai e Sky festeggiano, gli altri affondano @Raiofficialnews @SkySport @SkyItalia - Affaritaliani : Ascolti tv, non bastano gli Europei. Spariti 2,7 mln di utenti da Rai e Sky - SusannaQua : Livello di stress: comincio a sentire la voce del telecronista Rai degli Europei che commenta la mia vita. Oggi a… - lapresielapagai : Sulla Rai commentano gli europei Ciccio Graziani e Altobelli, sulla TV svizzera fanno schitarrate cantando Al Bano,… - HollandGaeth : @dondibea La Rai sta dando il meglio in questi europei ! Era necessario far cantare E. Vianello in playback... mah! -