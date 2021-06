Love Island, Anticipazioni: ecco quando va in onda l’Ultima Puntata (Di lunedì 28 giugno 2021) Love Island Italia volge al termine e vi riveliamo quando andrà in onda su Discovery + l’Ultima Puntata della prima edizione. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 giugno 2021)Italia volge al termine e vi riveliamoandrà insu Discovery +della prima edizione.

Advertising

BITCHYXit : Antonino di Love Island Italia in mutande di pacco - nonsopropri0 : MA IN CHE SENSO A LOVE ISLAND ITALIA NON VANNO A CASA AMOR?? MA CHE LOVE ISLAND È SE NON VANNO A CASA AMOR E SI CORNIFICANO TUTTI - permalosus : andando a guardare la famosa 22esima puntata di love island evitare gli spoiler è stato difficile ma ce l’ho fatta - Dadanna4 : RT @araccontarlo: Ma veramente siamo diventati un popolo di guardoni? C'è sul serio chi si abbona a discovery+ per guardare 4 strappone e a… - Giornaleditalia : Love Island, Cesare si ritira: 'Con Giulietta non è andata, ecco il vero motivo' -